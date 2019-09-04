У Раді зареєстровано законопроєкт про створення єдиного реєстру зброї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Документ передбачає формування порядку одержання спеціального дозволу на придбання зброї.

"Усунена трохи бюрократична процедура спілкування осіб, які планують придбати зброю, з органами, які видають на це дозвіл, але набагато жорсткіший порядок для короткоствольної, для пістолетів, визначено порядок правил поведінки, складання відповідного іспиту і найголовніше - визначено порядок легалізації незаконної зброї, яка сьогодні існує в державі", - прокоментував законопроєкт один з його авторів, депутат ВР Ігор Фріс.

За його словами, за даними фахівців і експертів, приблизно від 600 до 800 тис. одиниць зброї було завезено із зони бойових дій або тим чи іншим чином переправлено на мирну територію.

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"Той механізм, який дозволяє, в тому числі, цю зброю законним шляхом легалізувати, ставити на облік, і ті особи, у яких вона зараз перебуває незаконно, стануть законними власниками цієї зброї", - додав Фріс.

Говорячи про мету цього законопроєкту, він заявив, що документ спрямований на те, щоб "у країні не було сірого ринку, сірого обігу зброї, що є у темряві, яку ніхто не бачить".

Україна має різні документами, що стосуються зброї, які були ухвалені ще наприкінці 90-х років, проте багато в чому вони вже не відповідають сьогоднішньому дню. Законопроєкт "Про цивільну зброю та боєприпаси" (і навіть не один варіант) був зареєстрований групою депутатів Верховної Ради минулого скликання ще в 2014 році, але не розглянутий, а наприкінці серпня 2019 року - відкликаний.

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