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04.09.19 09:39

Дату тристоронніх переговорів щодо газу буде узгоджено найближчим часом, - Новак

Росія, Україна та Єврокомісія незабаром узгодять дату проведення тристоронніх переговорів про постачання і транзит російського газу через Україну в ЄС.

Дату тристоронніх переговорів щодо газу буде узгоджено найближчим часом, - Новак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам глава Міненерго Олександр Новак.

"Ми найближчим часом з нашими колегами обговоримо дату проведення такої зустрічі (тристоронньої щодо газу. - Ред.)", - сказав він.

"Після повернення з відрядження з Владивостока ми з нашими колегами зв'яжемося і зістикуємо час проведення такої зустрічі. Ми попередньо домовлялися, що така зустріч буде у вересні. Ми зараз маємо конкретно домовитися про дату, щоб вона задовольняла всі три сторони", - зазначив Новак.

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Раніше віцепрем'єр ЄС з енергетики Марош Шефчович пропонував провести тристоронню зустріч із 16 по 23 вересня.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Останній нині не веде активних переговорів щодо підписання нового контракту на транзит через Україну та посилено просуває проєкти "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Варіант припинення російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну в 2020 році в "Нафтогазі" вважають основним.

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