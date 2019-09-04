У Раду внесено законопроєкт про діяльність Нацради з ТРМ і захисту інформаційної безпеки, - Євгенія Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "СН" Євгенія Кравчук.

"Першим (2036) ми пропонуємо внести зміни в закон "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та затвердити нову процедуру призначення і звільнення членів Нацради", - йдеться в повідомленні.

Кравчук нагадує, що чинне законодавство передбачає двомісячну відсутність членів Нацради, які призначаються за квотою Верховної Ради України, поки триває процедура відбору і їхнього призначення.

Депутати вважають це неприпустимим і хочуть забезпечити безперервну роботу регулятора.

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Другий законопроєкт №2035 стосується діяльності операторів цифрового мовлення. За словами депутатки, суть проєкту важко пояснити простою мовою, але "від цього документа фактично залежить інформаційна безпека України".

Депутатка зазначає, що загальнонаціональне цифрове ефірне мовлення нині залежить від приватних компаній з непрозорою структурою власності і невідомими кінцевими бенефіціарами.

"Саме тому в законопроєкті ми виписали цілу низку вимог до засновників, учасників, власників провайдерів програмної послуги, а також операторів телекомунікацій з загальнонаціональним покриттям, які забезпечать неможливість протиправного впливу держави-агресора на інформаційний простір України", - підкреслила Кравчук.

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