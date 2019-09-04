Після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо майна РФ через невиконання рішення Трибуналу стосовно українських моряків, - Ірина Геращенко

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"21 серпня розпочалася офіційна процедура фіксації невиконання РФ рішення морського трибуналу в Гамбургу. (…) Процедура фіксації невиконання рішення означає, що після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо російського майна", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що Україна та інші країни мають з повагою ставитися до рішення Морського трибуналу, який вимагає від РФ негайного звільнення українських моряків без будь-яких умов.

"Але в цьому контексті цікаво розуміти, чи наважаться європейські країни заарештовувати майно РФ, чи продовжать висловлювати занепокоєння діями Кремля і паралельно заграватимуть з Путіним", - додала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ можуть почати 7 вересня, - дипджерела "Интерфаксу"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Читайте: Переговори тривають, потрібно оформити документи, - Москалькова про обмін утримуваними особами між Україною та РФ

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Попри рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.