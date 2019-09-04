Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.

Зі свого боку глава Міністерства закордонних справ Туреччини розкритикував заяви президента Словенії. Чавушоглу наголосив, що Туреччина хоче повноцінне членство.

"Я не знаю, що змінило його думку. Імовірно, Макрон і хтось ще. Але має бути принцип спадкоємності держави, а також ЄС", - сказав він.

Чавушоглу сказав, що Туреччина готова відкрити нову главу в переговорах з ЄС, якщо питання стосуватиметься стандартів і зобов'язань.

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Нагадаємо, Туреччина подала заявку на членство в Європейському економічному співтоваристві (попередник ЄС) ще в 1987 році. У 1997 році вона отримала право на членство в ЄС, а переговори про приєднання почалися в 2004 році.

У 2007 році через заперечення адміністрації кіпрських греків, а також через позицію Німеччини та Франції переговори зупинилися.