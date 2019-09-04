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04.09.19 10:26

Головного лісівника Житомирщини Куринського, якого критикував Зеленський, звільнили

Начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Куринського офіційно звільнили.

Головного лісівника Житомирщини Куринського, якого критикував Зеленський, звільнили

Про це Куринський повідомив у середу, 4 вересня, на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши наказ про своє звільнення, передає Цензор.НЕТ.

"Всім вдячний за підтримку і критику! Щиро бажаю цвісти Житомирському краю, подолати труднощі і непорозуміння, згуртуватися і знайти відповіді на проблеми лісової галузі і впевнено дивитися в майбутнє", - сказав Куринський.

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Наказ про звільнення Куринського підписаний 30 серпня заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимиром Бондарем.

Нагадаємо, 12 серпня під час наради в Олевську на Житомирщині президент Володимир Зеленський запропонував Андрію Куринському звільнитися у зв'язку з інформацією про його причетність до незаконного видобутку бурштину. Того ж дня Куринський написав заяву на звільнення.

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