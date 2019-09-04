Головного лісівника Житомирщини Куринського, якого критикував Зеленський, звільнили

Про це Куринський повідомив у середу, 4 вересня, на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши наказ про своє звільнення, передає Цензор.НЕТ.

"Всім вдячний за підтримку і критику! Щиро бажаю цвісти Житомирському краю, подолати труднощі і непорозуміння, згуртуватися і знайти відповіді на проблеми лісової галузі і впевнено дивитися в майбутнє", - сказав Куринський.

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Наказ про звільнення Куринського підписаний 30 серпня заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимиром Бондарем.

Нагадаємо, 12 серпня під час наради в Олевську на Житомирщині президент Володимир Зеленський запропонував Андрію Куринському звільнитися у зв'язку з інформацією про його причетність до незаконного видобутку бурштину. Того ж дня Куринський написав заяву на звільнення.