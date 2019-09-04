Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук

"УБЕЗ уже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи мають змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само, щонайменше - на рівні тих практик, які існують зараз", - заявив він на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Він також очікує активізації дій щодо захисту бізнесу від "свавілля" силовиків.

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"Ми очікуємо, що вже цього місяця ми ухвалимо усі необхідні закони, щоб остаточно відвадити правоохоронців та силовиків від бізнесу і створити комфортні умови для розвитку", - наголосив Гончарук.