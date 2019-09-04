Суд залишив без розгляду позов Насірова щодо арешту коштів за кордоном

Про це інформує пресслужба Окружного адміністративного суду, передає Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва залишив без розгляду позов Романа Насірова щодо організації виконання запиту Шевченківського районного суду міста Києва про накладання арешту на його кошти, що знаходяться поза межами України", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, суд виніс відповідну постанову, оскільки сторона позивача повторно без поважних причин не з'явилася в судове засідання.

У суді підкреслюють, що від представника позивача неодноразово надходили клопотання про відкладення розгляду цієї справи, оскільки він не зможе взяти участь у судовому засіданні.

Однак судом було визнано неявку представника позивача неповажною, оскільки до відповідних клопотань не надано жодних належних доказів в підтвердження обставин, які б унеможливлювали участь у судовому засіданні.

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Також в суді пояснюють, що згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб’єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

"Вирішуючи питання про залишення даного позову без розгляду, суд виходив з такого – повторне неприбуття як підстава для залишення позовної заяви без розгляду означає нез’явлення у судове засідання два чи більше рази без поважних причин протягом усього розгляду справи", - йдеться в повідомленні.

У суді нагадують, що у квітні 2019 року ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Романа Насірова, який просив суд визнати протиправними дії Міністра юстиції України Павла Петренка з організації виконання запиту Шевченківського районного суду м. Києва до Міністра на підставі Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом.

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