Зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента, - Transparency International Ukraine

Про це заявляє Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"29 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт № 1014, який передбачає зміни до Конституції в ст. 106 у розділі "Повноваження Президента". Оскільки, зокрема, призначення очільників Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань не узгоджене з Конституцією", - йдеться в повідомленні.

У Transparency International Ukraine зауважують, що Закон України "Про НАБУ" говорить, що "Національне бюро утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України". Водночас в Основному законі такі повноваження президента не вказані. Також у Конституції відсутнє повноваження призначати чи звільняти очільників НАБУ та ДБР.

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"Саме тому зміни до ст. 106 Конституції України, які закріплять на конституційному рівні повноваження президента створювати НАБУ, а також призначати та звільняти директорів НАБУ та ДБР, утворювати незалежні регуляторні органи дають можливість захистити діяльність цих органів правопорядку та уникнути можливих закидів щодо неконституційності порядку їхнього створення та функціонування. Проте, хоч такі зміни до Конституції в короткій перспективі вирішать питання законності існування та діяльності органів, вони можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента. Адже за своєю природою НАБУ, ДБР та навіть державні регуляторні органи є органами виконавчої влади. Отже, саме на уряд мають покладатися повноваження, які пропонується віддати президенту", - сказано в заяві.

Підкреслюється, що НАБУ і ДБР як органи правопорядку за своїм функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями мають ознаки органів виконавчої влади, вони мають підпорядковуватися Кабінету Міністрів України та належати до системи органів виконавчої влади.

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Верховна Рада на засіданні 3 вересня внесла до порядку денного сесії законопроєкт №1014, згідно з яким повноваження президента призначати і звільняти глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань будуть закріплені в Конституції України. Депутати направили документ до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам Основного закону.

Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський заявив, що законопроєкти про внесення змін до Конституції, які Рада 3 вересня направила до КСУ, депутати зможуть розглянути на наступній сесії, яка почнеться у 2020 році.

Загалом на засіданні 3 вересня депутати внесли до порядку денного сесії та направили до КСУ сім законопроєктів про зміни тексту Основного закону. Вони стосуються, зокрема, ліквідації адвокатської монополії, наділення народу повноваженнями законодавчої ініціативи, скорочення кількості нардепів до 300 і скасування мажоритарки, додаткових підстав для дострокового припинення депутатських повноважень.

Раніше представник президента в Раді Руслан Стефанчук заявляв, що "Слуга народу" загалом підготувала 465 поправок до Конституції.