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04.09.19 11:24

Кабмін сьогодні планує призначити свого представника в Раді

Сьогодні, 4 вересня, відбудеться засідання Кабміну, на якому розглянуть питання про призначення представника уряду в парламенті.

Кабмін сьогодні планує призначити свого представника в Раді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному, розміщеному на сайті уряду.

Засідання уряду розпочнеться о 14:00.

Міністри розглянуть питання призначення народної депутатки Ірини Андріївни Верещук постійним представником Кабміну в парламенті.

Крім того, міністри планують розглянути кадрові питання, а також питання припинення паперового документообміну між органами виконавчої влади.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

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