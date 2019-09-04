Пасажиропотік через кордон з окупованим Кримом зменшився, - Держприкордонслужба

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"За серпень 2019 року адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 362876 громадян та 52928 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Порівняно з серпнем минулого року, прикордонники фіксують зменшення на 16044 за кількістю оформлених громадян та зменшення на 4606 за кількістю оформлених транспортних засобів.

У Держприкордонслужбі зазначили, що за вісім місяців цього року прикордонники оформили в обох напрямках 1722098 осіб, що на 23129 менше за аналогічний період минулого року. Також зменшилась на 8089 і кількість оформлених транспортних засобів.

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Зазначається, що більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування родичів, а також для оформлення документів.