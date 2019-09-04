Майже третина підлітків в Україні стали жертвами цькування в інтернеті, - опитування ЮНІСЕФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

"В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу, а 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття", - йдеться у звіті Дитячого фонду ООН, оприлюдненому в середу.

Близько 59% опитаних зізналися, що вони знають про існування онлайн-груп школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків з метою цькування.

"Доступ школярів до інтернету означає, що школа не закінчується, як тільки учень або учениця вийшли з класної кімнати. І, на жаль, булінг також не закінчується, коли діти залишають будівлю школи", - наводяться у звіті слова виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієтти Фор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими

У межах опитування більш ніж половина молодих людей в Україні вважають, що проблему може вирішити сама молодь.

При цьому кожен п'ятий український підліток думає, що державні органи також мають бути відповідальними за подолання кібербулінгу.

Так, 14% молодих людей бачать необхідність залучення до вирішення цієї проблеми школи і ще 12% - інтернет-провайдерів.

В опитуванні взяли участь 6791 особа віком від 13 до 24 років. Респонденти анонімно відповідали на запитання опитування U-Report протягом червня 2019 року.

U-Report - молодіжний проєкт, впроваджений в Україні Дитячим фондом ООН. Це опитування за допомогою безкоштовних смс або через твітер, які дозволяють дізнатися думку молоді щодо важливих суспільних питань.