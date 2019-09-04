Сьогодні вранці ворог ударив з артилерії по позиціях ОС у районі Майорська, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС із посиланням на дані СЦКК.

Так, 3 вересня, в період з 18:57 до 19:55 противник вкотре вів вогонь з напряму населеного пункту Ужівка з мінометів калібру 120 мм (6 мін) по району населеного пункту Водяне.

Вранці, 4 вересня, з метою завдання максимального ураження особовому складу Об'єднаних сил противник здійснив обстріл позицій ОС в районі населеного пункту Майорськ, застосувавши міномети 82-го калібру (10 мін) та міномети 120-го калібру (1 міна).

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"Вищевказані факті вкотре свідчать про небажання найманців та збройних формувань Російської Федерації дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.