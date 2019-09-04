Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє міністр фінансів України Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"7% щороку справді є величезним challenge від прем'єра Олексія Гончарука, який потребуватиме великої командної роботи без зупинок, але який видається хоч і непростим, але реалістичним з огляду на меню економічних та антикорупційних реформ, які сьогодні на порядку денному парламенту, президента, уряду та всієї розширеної команди як політиків, так і технократів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, очікується приріст реального ВВП на душу населення в 2020 році в порівнянні з 2019 роком щонайменше на 6,961%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% протягом 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук



