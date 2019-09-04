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04.09.19 12:06

Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості".

Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Відповідні дані вказано в картці закону на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 4 вересня, закон було повернуто із пропозиціями президента.

"Готується до розгляду з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).

Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.

19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.

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