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04.09.19 12:20

У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами

Автори законопроєкту "Про електронні комунікації" № 1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів, відкликали документ з апарату Верховної Ради.

У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці картки законопроєкту, передає Цензор.НЕТ.

"3 вересня 2019 р .. Проєкт відкликаний", - йдеться в розділі про стан проходження документа.

Факт відкликання документа підтвердив Укрінформу один з авторів проєкту - депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

У своєму зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Федієнко зазначив, що, за погодженням з усіма співавторами, законопроєкт буде доопрацьовуватися.

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"Відкликаю  законопроект "Про електронні комунікації", реєстраційний номер тисячі вісімдесят три від 29.08.2019 року з метою його доопрацювання. З іншими співавторами законопроєкту погоджено", - йдеться в тексті звернення.

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