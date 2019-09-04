Нові правила будівництва швидкісних трас в Україні набули чинності. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми впровадили європейську практику звуження крайніх лівих смуг на трасах. Таким чином, водії будуть більш уважними за кермом і ДТП буде менше", - цитує пресслужба заступника міністра Льва Парцхаладзе.

Зокрема, ліві смуги на дорогах першої категорії будуть звужені до 3,5 метра замість 3,75 метра, де раніше вміщалися дві машини і зростав ризик ДТП. Зупинкові смуги будуть розширені на дорогах першої та другої категорій - до 3 метрів замість 2,5 метра, що убезпечить стоянку вантажного транспорту.

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