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04.09.19 12:59

Нові правила будівництва швидкісних трас в Україні набули чинності. ІНФОГРАФІКА

В Україні з 1 вересня набули чинності нові зміни до державних будівельних норм з проєктування доріг загального користування, які передбачають обов'язкове звуження крайніх лівих смуг і розширення зупинкової смуги на дорогах вищих категорій (І-ІІ категорій), що сприятиме більш безпечному руху.

Нові правила будівництва швидкісних трас в Україні набули чинності. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми впровадили європейську практику звуження крайніх лівих смуг на трасах. Таким чином, водії будуть більш уважними за кермом і ДТП буде менше", - цитує пресслужба заступника міністра Льва Парцхаладзе.

Зокрема, ліві смуги на дорогах першої категорії будуть звужені до 3,5 метра замість 3,75 метра, де раніше вміщалися дві машини і зростав ризик ДТП. Зупинкові смуги будуть розширені на дорогах першої та другої категорій - до 3 метрів замість 2,5 метра, що убезпечить стоянку вантажного транспорту.

Нові правила будівництва швидкісних трас в Україні набули чинності 01

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