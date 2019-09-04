У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні

Інформацію про загибель пілотів підтвердила військова прокуратура з питань Південного федерального округу Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Їхні тіла виявлено в розбитому літаку.

Про катастрофу Су-25 Цензор.НЕТ повідомляв напередодні, 3 вересня. Штурмовик розбився під час навчального польоту в Ставропольському краї. Літак був без боєкомплекту. Після падіння повітряне судно вибухнуло.

Відразу після аварії були розпочаті пошуки пілотів. Є повідомлення про те, що льотчики катапультувалися, знайдено місце їхнього приземлення і навіть що виявлено самих пілотів, але всі вони виявилися неправдивими.

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Із 2000 року зі штурмовиками Су-25 російських збройних сил і морської авіації ВМФ Росії сталося дев'ять подій з повним руйнуванням літаків (без урахування інциденту, що стався 3 вересня 2019 р.). Серед них - п'ять катастроф із п'ятьма загиблими. Також у бойових діях російське військове відомство втратило 15 літаків цього типу, у підсумку загинули 10 льотчиків.