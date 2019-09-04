Найманці РФ посилюють свої позиції і встановлюють заборонені протипіхотні міни, - ГУР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ протягом ротації передових підрозділів, яка триває з середини серпня ц.р., приховано посилює позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, на передову прибувають мотострілецькі підрозділи підсилені додатковим озброєння і технікою, у т.ч. танками, самохідними артилерійськими установками та мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

"Крім того, як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, прибулі за ротацією підрозділи противника інтенсивно проводять інженерні роботи у районах дислокації, у т.ч. встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотних мін МОН-50 та ОЗМ-72", - додали у відомстві.

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