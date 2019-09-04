У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків у наземному транспорті і жетонів у метро

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, коментуючи стан і етапи впровадження єдиного електронного квитка в Києві.

"У наших планах з 1 листопада у наземному громадському транспорті — ми відмовляємося повністю від паперових квитків, тобто від квитків. Тільки електронний квиток буде або картка киянина для пільговиків. У підземному транспорті всі станції метрополітену будуть приймати електронну картку, і всі станції будуть подавати тільки електронні картки. З 1 листопада у підземному транспорті ще будуть користуватись зеленими картками та жетонами, але вони будуть поступово виводитись. Тобто, з 1 листопада ми плануємо дати можливість пасажирам повністю скористатися е-квитком", - сказав Назаров.

За його даними, на обладнання для наземного транспорту для впровадження електронного квитка витрачено близько 360 млн грн, у Київському метрополітені на переобладнання було витрачено близько 5 млн, а на закупівлю програмно-технічних комплексів (терміналів) витратили 60 млн грн. Він повідомив, що наразі ведуться переговори з приватними перевізниками, які працюють на маршрутах столиці, щодо їх долучення до проєкту електронного квитка.

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"Зараз два приватн перевізники долучились. Ми тестуємо шість маршрутів", - повідомив Назаров і зазначив, що після тестування перевізники будуть приймати рішення, як переходити їм на електронний квиток.

Також Назаров повідомив, що кондукторів у наземному транспорті з 1 листопада не буде, оскільки не буде паперових квитків. За його словами, кондукторів перепрофілюють на контролерів, які перевірятимуть оплату переїзду за допомогою спеціальних пристроїв. Крім того, він додав, що з 1 листопада передбачається, що кияни зможуть сплачувати за проїзд у наземному транспорті за допомогою звичайної банківської картки. На сьогодні банківська картка тестується у системі.





