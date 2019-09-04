Підприємство незаконно отримало понад 5 млн грн відшкодування ПДВ, - ДБР

Незаконну схему викрило Державне бюро розслідувань. Про це написала в Facebook заступник директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Припускаємо, що у можливій змові із митниками службові особи підприємства приховали справжній вміст вантажу під час митного контролю й провезли його за підробними документами, вказавши в них товар, за який передбачено повернення ПДВ", - написала Варченко.

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Зараз слідчі ДБР проводять обшуки в офісі підприємства і за місцем проживання його керівників.

"Санкція ч. 2 статті 364 (зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна", - додала Варченко.