РФ намагається застосувати у Європі і США методи, які випробувала в Україні, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор сказав на зустрічі в Дипломатичній академії при МЗС.

"Те, що росіяни випробували в Україні, вони намагаються перенести і застосувати в Європі, США. Один блискучий автор, історик Єльського університету зазначив, що якщо ми не зупинимо Кремль, то ми на шляху до несвободи. І цей шлях до несвободи пролягає через Україну, Східну Європу, Західну Європу і аж до американського континенту", - сказав дипломат.

Він підкреслив, що всім відома тактика РФ, яка полягає у поширенні дезінформації, кібератаках, гібридній війні тощо.

Тейлор нагадав, що анексія Росією Криму 2014 року стала першим намаганням після закінчення Другої світової війни збройним шляхом змінити кордони. І додав, що таким чином було порушено міжнародний порядок, усталений після 1945 року.

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Дипломат наголосив, що Україна бореться з агресією РФ "своїми вояками, санкціями і всім суспільством". У свою чергу, за його словами, європейська спільнота і канадці борються з російською агресією, застосовуючи санкції і надаючи військову підготовку, а США долучаються до боротьби, надаючи летальну зброю, вводячи санкції і проводячи військову підготовку.

"Ми маємо відновити міжнародну систему, яка базується на правилах. Україна є в епіцентрі і на передньому плані цієї битви. Україна дуже важлива для нас, і вона має перемогти", - підкреслив Тейлор.