Справу "українських диверсантів" Дудки і Бессарабова направили до Верховного суду РФ для оскарження вироку, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив адвокат Сергій Легостов.

"Прийшло повідомлення з Севастопольського міського суду (який розглядав справу Дудки і Бессарабова по суті. - Ред.) про те, що матеріали справи, а також апеляційні скарги направлені до Москви у Верховний суд Росії для розгляду (апеляції на вирок. - Ред.)", - розповів Легостов.

Адвокат також зазначив, що дата розгляду скарги на вирок у цій справі ще невідома, її призначить Верховний суд Росії.

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Нагадаємо, 4 квітня підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив обвинувачених нібито в підготовці диверсій на території окупованого Криму Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення кожного.