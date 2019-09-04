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04.09.19 14:34

Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"

Президент України Володимир Зеленський повернув Верховній Раді із зауваженнями закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт".

Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний портал Верховної Ради.

У рядку "Статус документа" зазначено, що 4 вересня закон "Повернуто з пропозиціями Президента". Текст пропозицій не опублікований.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".

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