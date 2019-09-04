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04.09.19 14:30

Спецрадником Юнкера з питань України призначили німецького політика Ельмара Брока

Європейська комісія призначила німецького політика Ельмара Брока спеціальним радником президента ЄК Жана-Клода Юнкера з питань України.

Спецрадником Юнкера з питань України призначили німецького політика Ельмара Брока

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила представниця Єврокомісії Міна Андрєєва на брифінгу в середу в Брюсселі.

"Європейська комісія ухвалила рішення призначити Ельмара Брока спеціальним радником президента (ЄК Юнкера. - Ред.) з питань відносин з Україною через його обізнаність у цій сфері. Це рішення набуває чинності негайно", - повідомила Міна Андрєєва.

Зазначається, що Брок - німецький політик, був депутатом Європейського парламенту з 1980 по 2019 рік у групі європейських народників, добре відомий як глава Комітету ЄП з питань закордонних справ, займає активну проукраїнську позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має представити Європарламенту свою позицію в "газовій війні", - євродепутат Брок

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