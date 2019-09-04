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04.09.19 14:38

Комітет ВР не побачив корупційних ризиків у праві президента призначати глав НАБУ і ДБР

Комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції прийшов до висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет ВР не побачив корупційних ризиків у праві президента призначати глав НАБУ і ДБР

За відповідне рішення проголосували 11 членів комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Визначити, що законопроєкт №1014 відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків", - йдеться в рішенні комітету.

Члени антикорупційного комітету постановили, що немає підстав говорити, що призначення Президентом голів ДБР і НАБУ є корупційним ризиком, оскільки, за їхніми словами, про це йдеться у законах, які регулюють діяльність цих правоохоронних органів. Водночас внесення змін до Конституції лише усуває розбіжності в законодавстві, заявили в комітеті.

Як повідомлялося, напередодні, 3 вересня, Верховна Рада включила до порядку денного та направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський законопроєкт №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України". Цей законопроєкт передбачає розширення повноважень Президента, надаючи йому право утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро і директора Державного бюро розслідувань.

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При цьому в Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни в Конституцію можуть дати початок невиправданої концентрації влади в руках президента.

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