Росія виплатила свій борг перед Радою Європи, - Ягланд

Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Росія щойно повністю виплатила свої невиплачені внески. Це тішить", - сказав Ягланд.

Він наголосив, що ці виплати не були причиною, з якої в організації прагнули повернути Росію як повноправного члена.

"Ми хотіли знову мати можливість відстоювати інтереси російських громадян у Росії", - заявив генсек.

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Офіційний представник генерального секретаря Ради Європи Даніель Хольтген підтвердив ТАСС виплату майже всієї суми заборгованості.

"Я можу підтвердити, що гроші за 2018 і 2017 року (€54,7 млн) були на 97% перераховані станом на сьогоднішній ранок", - сказав він.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.