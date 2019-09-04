Військовослужбовець обміняв 100 г амфетаміну на 10 пістолетів Макарова на Одещині, - військова прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Південного регіону України.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, спільно з підрозділом детективів СУ ГУ Нацполіції України та оперативними співробітниками ГУ військової контррозвідки ДКР СБ України, задокументовано незаконну діяльність військовослужбовця ЗС України.

Встановлено, що 03.09.2019 старший матрос Ш., незаконно придбав для себе 10 пістолетів Макарова, розрахувавшись за них сильнодіючою наркотичною речовиною "амфетамін" загальною масою 100 грамів.



Фото: сайт військової прокуратури Південного регіону України

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Одразу після скоєння злочину покупця зброї затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Нині слідчі і прокурори проводять першочергові слідчі дії.

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обранням запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.