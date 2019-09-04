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04.09.19 14:58

Мета України - повноцінне членство в ЄС, а не "особливий статус", - речниця МЗС Зеленко щодо пропозиції президента Словенії

Цивілізаційним вибором українського народу і стратегічною метою України є повноцінне членство в ЄС, заради чого країна продовжує активно працювати.

Мета України - повноцінне членство в ЄС, а не "особливий статус", - речниця МЗС Зеленко щодо пропозиції президента Словенії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи пропозицію президента Словенії про надання Євросоюзом "особливого статусу" Україні й Туреччині.

"Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначила Зеленко.

Вона додала, що посол України в Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети - набуття членства в ЄС і НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус"

Зі свого боку ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко на своїй сторінці у Twitter заявив, що Україна не є країною другого сорту, тому не потребує будь-яких "особливих статусів".

"Зважаючи на її величину, населення, економічний потенціал, стратегічне розташування, дозволю собі зауважити, що вона є не меш важливою для ЄС, ніж, наприклад, Словенія", - акцентував він.

Як повідомлялося, у виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні й Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

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