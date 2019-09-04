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04.09.19 15:11

Делегація України готова до тристоронніх газових переговорів уже у вересні, - Оржель

Українська делегація, яку очолить міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, готова до тристоронніх переговорів про транзит російського газу в форматі Україна-ЄС-РФ вже у вересні.

Делегація України готова до тристоронніх газових переговорів уже у вересні, - Оржель

Про це повідомила пресслужба профільного міністерства з посиланням на слова глави відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація, яку я очолю, готова взяти участь у тристоронніх газових переговорах вже у цьому місяці", - цитує пресслужба слова Оржеля.

Відповідну заяву міністр зробив під час телефонної розмови з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. В ході дискусії сторони серед іншого обговорили також процес анбандлінгу "Нафтогазу" і необхідність його якнайшвидшого завершення.

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