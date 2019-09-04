Це все плітки, на посту глави МОЗ я не тимчасово, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Скалецька сказала на пресконференції, коментуючи інформацію про те, що вона обіймає посаду нібито тимчасово, а потім міністерство очолить Михайло Радуцький.

"Для мене, як для юриста є очевидним - нічого іншого не звучало поза тим, що є звичайна подача на кандидата, є звичайне затвердження, і жодної іншої інформації щодо домовленостей я ніколи не отримувала", - заявила Скалецька.

Вона зауважила, що спілкувалася з Михайлом Радуцьким, якого називали одним із претендентів на посаду міністра охорони здоров’я, лише на телеефірах і лише на медичну тематику.

"У якийсь певний момент сказали, що шукають (кандидата) на вакансію, запропонували надіслати своє резюме. Нічого більше, ніж подати своє резюме, не відбувалося. Все решта є плітками. Мені справді було цікаво чути різні версії того, що відбувалося", - сказала Скалецька.

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Як додав на пресконференції радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов, "є завдання Кабміну та Президента, є консолідація з профільним комітетом Верхової Ради, і немає розмов, що хтось на посаді тимчасово".

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатура Зоряни Скалецької розглядалася на посаду першого заступника міністра охорони здоров'я і згодом відбудеться ротація, і МОЗ очолить Михайло Радуцький. Сам Радуцький заявив, що планує працювати у Верховній Раді.