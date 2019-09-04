СБУ запропонує своє бачення ліквідації економічного підрозділу і управління "К": "Законопроєкт у парламент буде подавати президент"

"У нас немає права законодавчої ініціативи, тому ми розробляємо пропозиції, а потім передаємо їх на розгляд в РНБО. Підготовлений законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону про СБУ в частині трансформації департаменту економіки спецслужби і управління "К" подавати в парламент буде президент", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі спецслужби в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук

Водночас в СБУ зазначили, що ДКЗЕ вже більше року переорієнтований на роботу із захисту критичної інфраструктури країни і, відповідно, підрозділ не здійснює "контролю" над бізнесом.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що СБУ необхідно ліквідувати департамент, який відповідає за протидію економічним злочинам.