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04.09.19 16:05

Влада Гонконгу обіцяє відкликати законопроєкт про екстрадицію в Китай. Протестувальники вважають це недостатнім

Очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лем заявила, що відкличе законопроєкт про екстрадицію підозрюваних на територію Китаю, спроби ухвалити який спровокували масштабні протести.

Влада Гонконгу обіцяє відкликати законопроєкт про екстрадицію в Китай. Протестувальники вважають це недостатнім

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, повне відкликання законопроєкту є однією з п'яти ключових вимог протестувальників.

Також вони вимагають повного спектру демократичних прав.

Один з лідерів протесту, активіст Джошуа Вонг, прокоментував заяву Лем. На його думку, зараз уже "занадто мало і занадто пізно" відкликати законопроєкт.

Тепер учасники протесту вимагають виконання всіх своїх вимог: припинення переслідування активістів та амністії для затриманих, незалежного розслідування дій поліції, а також політичних реформ і проведення демократичних виборів.

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Нагадаємо, учасники протесту вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який дозволить екстрадувати людей у Китай. Противники законопроєкту штурмували барикади біля Законодавчої ради. Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі, газ і кийки. Закон могли ухвалити 12 червня. Прихильники законопроєкту вбачали в ньому інструмент для боротьби з транснаціональною злочинністю. Його численні противники заявляли, що з недовірою ставляться до судової системи Китаю. Уряд Гонконгу на невизначений термін припинив розгляд поправок до закону про екстрадицію в Китай на тлі масових протестів. 16 червня учасники протесту знову вийшли на вулиці.

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