Влада Гонконгу обіцяє відкликати законопроєкт про екстрадицію в Китай. Протестувальники вважають це недостатнім

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, повне відкликання законопроєкту є однією з п'яти ключових вимог протестувальників.

Також вони вимагають повного спектру демократичних прав.

Один з лідерів протесту, активіст Джошуа Вонг, прокоментував заяву Лем. На його думку, зараз уже "занадто мало і занадто пізно" відкликати законопроєкт.

Тепер учасники протесту вимагають виконання всіх своїх вимог: припинення переслідування активістів та амністії для затриманих, незалежного розслідування дій поліції, а також політичних реформ і проведення демократичних виборів.

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Нагадаємо, учасники протесту вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який дозволить екстрадувати людей у Китай. Противники законопроєкту штурмували барикади біля Законодавчої ради. Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі, газ і кийки. Закон могли ухвалити 12 червня. Прихильники законопроєкту вбачали в ньому інструмент для боротьби з транснаціональною злочинністю. Його численні противники заявляли, що з недовірою ставляться до судової системи Китаю. Уряд Гонконгу на невизначений термін припинив розгляд поправок до закону про екстрадицію в Китай на тлі масових протестів. 16 червня учасники протесту знову вийшли на вулиці.