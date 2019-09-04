"Рішення радше у сфері психопатології, ніж юриспруденції", - Ройтбурд оскаржить звільнення

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Це неправомірне рішення, воно суперечить і здоровому глузду, і законодавству. Це рішення радше у сфері психопатології, ніж юриспруденції, тому боротьба буде", - підкреслив Ройтбурд.

Тим часом його прихильники збираються влаштувати в суботу 7 вересня мітинг під стінами Одеської облради. Подію під назвою "Поверніть нам Ройтбурда!" створено у Facebook. Її організатори заявили, що крім акції протесту, хочуть зібрати 25 тисяч підписів під петицією до президента про повернення Ройтбурда на посаду директора Одеського музею. Також вони збираються підписати звернення до мера, депутатів і голови облради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею

У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.