Вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого: знайшли записку "Подарунок від нас. Пам'ятай про смерть"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Резонансну подію на брифінгу прокоментував начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол. З його слів відомо, що вибухонебезпечний предмет було начинено металевими складовими і здетонував він тоді, коли потерпілий підняв його.

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Олександр Богомол припустив, що ця резонансна подія може бути пов'язана з випадком, який стався на початку серпня в обласному центрі. Тоді здетонував саморобний вибуховий пакунок, який лежав на капоті іномарки.

"Я вважаю, що ці дві події пов'язані, принаймні, припускаю, що це може бути справа рук одних і тих же людей або людини", - сазав він.

На запитання журналістів про мотиви і версії злочину, генерал відповів, що наразі розглядається кілька, зокрема особистий конфлікт, вимагання коштів, громадська і професійна діяльність потерпілого.

Нагадаємо, відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 КК (замах на вбивство). Як прокоментував Олександр Богомол, підставою для кримінального провадження саме за такою статтею стало те, що начинка саморобного вибухового пристрою була спрямована на заподіяння потерпілим тяжких тілесних ушкоджень, а то і смерті. Ще одна підстава - записка, яку залишив зловмисник поблизу вибухового пристрою, де були слова "memento mori" (пам'ятай про смерть).

Наразі тривають масштабні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення і затримання підозрюваних, а також поліцейські через засоби масової інформації попереджають жителів області про небезпеку, яку можуть становити невідомі сторонні предмети.

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"Подарунок від нас. Memento mori, ректоре. Memento mori", - цитує місцеве видання te.20minut.ua зміст записки, яку підкинули ректору Крисоватому.

Видання зазначає, що 3 серпня о 7:50 на вул. Замковій у Тернополі унаслідок вибуху невідомого пристрою, що лежав на капоті автомобіля "Нісан", чоловік зазнав травм, взявши в руки невідомий предмет. Мешканці навколишніх будинків переказували слова потерпілого: на капоті стояв пакунок - зовні, як подарунковий. Випадковий перехожий хотів заглянути всередину, і вибухівка, найімовірніше, спрацювала тієї миті. Автомобіль, на капоті якого, залишили "подарунок", належав родині ексзаступника міського голови Володимира Камінського. На іномарці їздила його дружина. Фактично, перехожий врятував і її, і її маленьку дитину, з якою вона могла бути.

"Тоді це теж був саморобний вибуховий предмет, який спрацював, коли коробку підняли, - каже Олександр Богомол. - Але був він без уражаючих елементів".

У поліції припускають, що найімовірніше "подарунок", підкладений на автомобіль Камінських, не міг убити. Скоріше налякати або заподіяти незначних травм. Виготовляли обидві "коробки" професіонали з серйозним досвідом. Кустарним методом і недосвідченій людині таке виготовити та підкласти майже неможливо, бо це фактично ювелірна робота. В обох випадках також були записки, які додавалися до подарункових коробок із вибухівкою.

Нагадаємо, 4 вересня ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку. Його і дружину було госпіталізовано. Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство.