Якщо посилити Кличка главою КМДА, який чинитиме опір групам впливу, - це піде на користь киянам, - Гончарук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, занадто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо посилити пана Кличка сильним главою адміністрації, менеджером, який чинив би опір цим всім групам впливу, то це дуже добре позначиться на інтересах середньостатистичних киян", - сказав Гончарук на брифінгу за підсумками закритого засідання уряду в середу, пояснивши свою позицію щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.

У цьому контексті він згадав представника будівельного бізнесу, співвласника київського бізнес-центру 101, народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара. "Особисто я дуже поважаю пана Кличка - він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни - але я б із задоволенням звільнив не його, а пана Столара, наприклад, але формальної посади в цієї людини немає, і тому це зробити було неможливо", - сказав Гончарук.

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Водночас, глава уряду зазначив, що кандидатури на голову КМДА поки немає.

При цьому він підкреслив, що остаточне рішення з питання звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський. "Я думаю, що обов'язково про це, і ще не один раз, скаже команда президента, виходячи з того, які рішення будуть прийняті, але на моєму рівні особисто я вважаю, що посилення пана Кличка сильним хорошим порядним менеджером - це хороша ідея", - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Раніше Кличко заявляв, що в разі розподілу повноважень він буде ініціювати дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.