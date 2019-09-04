Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.09.19 16:22

Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань застосувати до колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої силовий привід на допит.

Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали суду.

Таке рішення було винесено 27 серпня.

Зазначається, що Гонтарева фігурує в кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський

Йдеться про внесення 19 січня 2016 року змін до нормативної бази НБУ щодо валютного регулювання і контролю.

Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про те, що Гонтареву викликають на допит в прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.

30 серпня Гонтарева повідомила, що її на пішохідному переході збила машина.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100