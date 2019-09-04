11 людей госпіталізовано з харчовим отруєнням на Львівщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

За даними управління, 11 осіб, серед яких одна дитина, були гостями на весіллі в ресторані "Фазенда" в селі Наконечне-II. Їх було госпіталізовано в інфекційне відділення районної лікарні в Новояворівську з симптомами гострого ентероколіту. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої тяжкості.

Фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області розслідують причини отруєння.

Читайте також: Після отруєння студентів у столиці перевірять усі кіоски з продажу шаурми, - Держспоживслужба