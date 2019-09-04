Новим главою Львівського обласного управління МВС став учасник АТО полковник Віконський

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації МВС.
Представлення нового начальника відбулося в середу о 14:00. Представив його керівник Національної поліції Сергій Князєв.
Віконському 38 років, раніше він обіймав посаду начальника ГУ НП у Хмельницькій області.
Сергій Князєв повідомив, що Василь Віконський одним із перших долучився до правоохоронців, які стали на захист держави на сході.
"Полковник Віконський відбув на схід України, де підрозділ, у складі якого він перебував, одним із перших вступив у двобій із російською армією та російськими найманцями. Він брав участь в операції зі звільнення Слов’янська, а також у Краматорську, Бахмуті, Дебальцевому, Вуглегірську. Під Іловайськом офіцер Віконський вивів із-під вогню свій особовий склад, у якому, на жаль, були загиблі, але своє завдання він виконав", - повідомив голова Нацполіції.
Сергій Князєв додав, що під час звільнення Маріуполя Василь Віконський у солдатському мундирі, в касці і з автоматом ніс службу разом зі своїми бійцями.
"У Широкиному його підрозділ виконував завдання на лінії розмежування - не на другій-третій лінії оборони. Він така людина: отримав завдання - і пішов виконувати. Я з великою повагою ставлюсь до цього офіцера, який із часом став дуже ефективним менеджером на керівних посадах", - зазначив Сергій Князєв.
Голова Національної поліції України окреслив основні завдання, які стоять перед новим керівником. Зокрема, йдеться про поліпшення соціальної складової роботи поліцейських: забезпечення житлом, соціальними пільгами, можливостями професійного зростання.