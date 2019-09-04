В українських танкових військах вперше з'явилися дівчата, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони полковник Вадим Артамощенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інсайдер".

"Наразі майже знято обмеження на спеціальності, якими мають право займатись жінки. Цього року вперше в танкових військах з'явилися дівчата. Вони вступили до харківського інституту танкових військ", - сказав Артамощенко.

Інші нововведення цього року стосувалися всіх студентів. Зокрема, збільшили максимально допустимий вік для вступу на військові спеціальності. Раніше він становив 23 роки, тепер - 30.

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Вступати до військових вишів відтепер можна як із сертифікатом ЗНО, так і зі складанням вступних іспитів.

Загалом цього року понад 3 тисячі студентів обрали військові спеціальності, 16% із них - дівчата.

Конкурс в середньому становив 4 людини на місце.