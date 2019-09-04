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04.09.19 17:24

СБУ блокувала механізм фінансування "ДНР" власниками мережі аптек. ФОТО

У Києві та Дніпрі СБУ блокувала механізм фінансування терористичної діяльності "ДНР" через реалізацію лікарських засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ блокувала механізм фінансування ДНР власниками мережі аптек 01

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що з 2015 року фігуранти провадження, частина яких були високопосадовцями до 2014 року, створили кілька аптечних мереж. Вони були зареєстровані і діяли як на підконтрольній українській владі території, так і в "ДНР". Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, злочинці систематично переказували кошти в "податкові" органи псевдореспубліки.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів справи в Києві та Дніпрі, під час яких вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів та інші цінності на понад 5 млн гривень. Виявлено також мобільні телефони з листуванням щодо проведення незаконної діяльності, комп'ютери і серверне обладнання, на яких зберігаються дані про деталі функціонування механізму, документи фінансово-господарського характеру, що свідчать про взаємодію фігурантів із представниками "ДНР", а також документи щодо операцій з виведення коштів підконтрольних підприємств у тіньовий обіг.

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СБУ блокувала механізм фінансування ДНР власниками мережі аптек 02

Наразі керівнику аптечних мереж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави.

Триває слідство, встановлюються інші особи, причетні до фінансової операції.

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