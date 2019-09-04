Суд відсторонив від роботи експерта Валіахметова за складання неправдивого висновку в інтересах екснардепа Шепелєва

Про це йдеться в копії рішення суду, передають Українські Новини.

При здійсненні процесуального керівництва у кримінальних провадженнях з обвинувачення Шепелєва в скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів (розкрадання майна "Родовід Банк", організація (замовлення) вбивства голови спостережної ради "АВТОКРАЗБАНК" Кириченка С.В., працівника міліції Єрохіна, замаху на вбивство банкіра Дядечка та ін.) прокурори Головної військової прокуратури встановили факти складання експертом Валіахметовим, в інтересах захисту Шепелєва, завідомо неправдивого висновку про стан здоров'я обвинуваченого.

Зокрема, встановлено, що Валіахметов, грубо порушуючи вимоги нормативно-правових актів щодо процедури проведення судово-медичної експертизи і відверто виходячи за межі повноважень, за зверненнями захисника Шепелєва для його подальшого надання в суди, склав висновок експерта №24 / с від 31.07.2018, в якому зробив завідомо неправдиві висновки.

Після його складання Валіахметов передав вказаний висновок захисту Шепелєва.

У рамках кримінального провадження №42018000000003114 Валіахметову повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 384 (завідомо неправдиві показання) Кримінального кодексу.

Крім того, 15 серпня щодо Валіахметова суд обрав запобіжний захід і відсторонив експерта від посади завідувача відділом судово-медичної експертизи живих осіб Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.







Нагадаємо, що в листопаді 2012 року Шепелєв щоб уникнути кримінальної відповідальності за скоєні злочини виїхав за межі України і був оголошений у міжнародний розшук, який закінчився його затриманням Інтеополом в Угорщині 4 липня 2013 року.

Тільки в березні 2014 року після тривалої і складної екстрадиційної процедури Шепелєв був екстрадований в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відразу після обрання щодо нього в Україні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, Шепелєв зробив кілька спроб симуляції важких захворювань. Спочатку - для видимості наявності підстав для зміни йому запобіжного заходу, а потім - з метою потрапляння з СІЗО в медустанову для (як пізніше з'ясувалося) здійснення запланованої втечі з-під варти до Росії.

Зокрема, матеріали кримінального провадження №12012000000000029 містять достатньо доказів в користь того, що протягом квітня-червня 2014 року Шепелєв з використанням протиправної допомоги лікарів симулював наявність у нього таких захворювань як - вірусний енцефаліт, розсіяний склероз, набряк легенів, гіпертонічна хвороба, інші. При цьому необґрунтованість діагностування у Шепелєва цих захворювань була документально підтверджена, що стало навіть підставою для відкриття кримінального провадження за фактом внесення службовими особами Київської міської клінічної лікарні завідомо неправдивих відомостей в довідки про "захворювання" Шепелєва за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу.

Також слід нагадати, що саме у результаті однієї зі спроб Шепелєва симулювати захворювання він був переведений з СІЗО в лікарню, з якої 06.07.2014 року втік до Росії.