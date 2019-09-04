"Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами

Таке рішення сьогодні, 4 вересня, ухвалив уряд України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Щомісяця державні органи надсилають один одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі", - прокоментував рішення уряду міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

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За його словами, введення електронного документообігу скоротить час на доставку й обробку документів. Прийняте Кабміном рішення Дубілет назвав "першим кроком до повноцінної цифровізації всього документообігу".