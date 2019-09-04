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04.09.19 17:25

Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук

Народну депутатку України від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук призначили постійним представником Кабінету Міністрів у парламенті.

Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук

Про це під час брифінгу за результатами засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на"Укринформ".

"Ми призначили народну депутатку, яка представлятиме інтереси уряду в парламенті. Чудова жінка з юридичною освітою, зараз ми під неї створимо команду, яка опікуватиметься взаємодією Уряду і парламенту", - сказав Гончарук.

Верещук - колишня мерка міста Рава-Руська Львівської області, президентка Міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик. На виборах до Верховної Ради балотувалася за списком партії "Слуга народу" під №29.

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На цей момент є членкинею комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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