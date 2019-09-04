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04.09.19 18:54

Зеленський ветував законопроект про покарання за неякісну військову продукцію

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №0975 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері".

Зеленський ветував законопроект про покарання за неякісну військову продукцію

Відповідні дані вказано в картці закону на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 4 вересня, закон було повернуто із пропозиціями президента.

Нагадаємо, в липні 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо введення кримінальної відповідальності за виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт і послуг, які призвели до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері, згідно з якими посадовим особам загрожує 5-8 років позбавлення волі.

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