Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.09.19 19:06

ДБР знову викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань викликало п'ятого президента України, а наразі нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка на допит на 6 вересня.

ДБР знову викликало Порошенка на допит

Про це "Українським Новинам" повідомив представник ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний допит заплановано на 6 вересня", - сказав він.

Повістку про виклик на допит вже направлено.

Нагадаємо, 3 вересня мав відбутися допит Порошенка у ДБР, проте його було перенесено, оскільки Порошенко перебував на засіданні Верховної Ради.

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

Читайте також: ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права

Зі свого боку, адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко тільки є свідком у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100