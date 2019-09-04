ДБР знову викликало Порошенка на допит

Про це "Українським Новинам" повідомив представник ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний допит заплановано на 6 вересня", - сказав він.

Повістку про виклик на допит вже направлено.

Нагадаємо, 3 вересня мав відбутися допит Порошенка у ДБР, проте його було перенесено, оскільки Порошенко перебував на засіданні Верховної Ради.

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Зі свого боку, адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко тільки є свідком у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".