Вакцину від сказу для хижаків розкидатимуть із літаків, - Дежржпродспоживслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дежржпродспоживслужби.

"Під час кампанії з допомогою авіатранспорту буде оброблено всю територію України за винятком територій, що підпадають під заборону польотів літаків (зону NOTAM). Застосовуватиметься спеціальна антирабічна вакцина для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин", - йдеться в повідомленні.

За словами Дежржпродспоживслужби, оброблять весь ареал, крім населених пунктів та водних плес із урахуванням ареалу проживання лисиць, а на всій території рівномірно розкладуть приманки. Саму вакцину розповсюдять за допомогою літаків, оснащених GPS і системами реєстрації скидання вакцини.

Систематичне проведення пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу знизить, а надалі звільнить територію України від сказу природно-осередкового типу", - запевняють у Дежржпродспоживслужбі.

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