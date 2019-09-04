ДБР оголосило конкурс на 268 посад оперативників

Як передає Цензор.НЕТ, про це директор ДБР Роман Труба написав у телеграмі.

"Ми чекали цього 1,5 року: поки Верховна Рада внесе зміни до законодавства, а всі документи будуть затверджені Кабінетом Міністрів. Думаю, лише співробітники ДБР зрозуміють, наскільки важливий цей день: ми оголошуємо конкурс на 268 посад оперативних працівників", - йдеться в повідомленні Труби.

Зазначається, що оперативні працівники виконуватимуть такі завдання: здійснення оперативного супроводу; оперативно-розшукова робота, виявлення злочинів, запобігання злочинам.

За словами директора ДБР, цей конкурс є унікальним не лише для очолюваного ним відомства, а й для системи правоохоронних органів країни загалом: "Ми перші, хто зможе взяти на роботу оперативника безпосередньо з університетських лав правових факультетів".

Труба додав, що їм ще не зайвим було б надати право на прослуховування, "але це наступна сторінка в історії".

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