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04.09.19 20:20

ДБР оголосило конкурс на 268 посад оперативників

Державне бюро розслідувань оголосило конкурс на 268 посад оперативних працівників.

ДБР оголосило конкурс на 268 посад оперативників

Як передає Цензор.НЕТ, про це директор ДБР Роман Труба написав у телеграмі.

"Ми чекали цього 1,5 року: поки Верховна Рада внесе зміни до законодавства, а всі документи будуть затверджені Кабінетом Міністрів. Думаю, лише співробітники ДБР зрозуміють, наскільки важливий цей день: ми оголошуємо конкурс на 268 посад оперативних працівників", - йдеться в повідомленні Труби.

Зазначається, що оперативні працівники виконуватимуть такі завдання: здійснення оперативного супроводу; оперативно-розшукова робота, виявлення злочинів, запобігання злочинам.

За словами директора ДБР, цей конкурс є унікальним не лише для очолюваного ним відомства, а й для системи правоохоронних органів країни загалом: "Ми перші, хто зможе взяти на роботу оперативника безпосередньо з університетських лав правових факультетів".

Труба додав, що їм ще не зайвим було б надати право на прослуховування, "але це наступна сторінка в історії".

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