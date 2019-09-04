Кожен четвертий українець зізнався, що вважає хабар нормою життя, - опитування

Про це розповіла директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"І причому те, що фіксуємо ми, соціологи, - дуже часто хабарі даються ініціативно. Коли ми запитували, чому люди дають хабарі, наприклад, 25% вважають, що це вже норма нашого життя. Тому з цим явищем треба боротися, але треба ще боротися у мізках наших людей", - наголосила Бекешкіна.

Водночас, згідно з матеріалами дослідження, 32,1% респондентів вважають, що люди дають хабарі, "бо так людям простіше і легше вирішити їхні проблеми", а 19,7% називають причиною те, що "з них вимагають хабарі".

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Окрім того, за результатами дослідження, проведеного в липні 2019 року, 8,8% опитаних зазначили, що їм особисто або членам їхньої родини впродовж останніх 12 місяців доводилося давати хабар за отримання адміністративних послуг.

Водночас, як додав заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук, посилаючись на результати вказаного дослідження, "менше 2% споживачів (адміністративних послуг. - Ред.) сказали, що з них вимагали хабар".

"Тому, якщо ми говоримо про кількість тих, хто дає хабарі, все ж таки треба, щоб і суспільство видужувало і робило висновки, чому ми нарікаємо на хабарі, якщо самі їх пропонуємо", - вважає Тимощук.

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