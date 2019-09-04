Вибух у дворі Крисоватого пов'язую зі схожим інцидентом місячної давності, - начальник поліції Тернопільщини Богомол

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

"Наразі потерпілий ще не давав свідчень. Слідчі розробляють кілька версій: особиста помста, вимагання коштів і конфлікти, пов'язані із землею університету", - сказав Богомол.

За його даними, вибуховий пристрій було закладено біля входу до двору будинку Крисоватого близько 2:00.

"У потерпілого унаслідок вибуху розірвало кисть лівої руки, у дружини - осколкові поранення. Стан обох важкий, але стабільний, загрози їхньому життю немає", - запевнив начальник ГУНП області.

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Водночас він застеріг, що може бути загроза життю інших жителів міста, оскільки вбачає серійність у вибухах.

"Сьогоднішній інцидент я пов’язую з іншим, що стався місяць тому в центрі Тернополя, коли спрацювала вибухівка у подарунковій коробці на капоті іномарки… Не відкидаємо появу чергових вибухових пристроїв біля автомобілів чи місць проживання. Сьогодні ми проведемо засідання обласного антитерористичного центру, під час якого особливу увагу приділимо інформуванню людей, а особливо дітей, щодо заходів безпеки. Загалом закликаємо усіх, хто бачить щось підозріле, одразу звертатися до поліції", - сказав Богомол.

Нагадаємо, 4 вересня ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку. Його і дружину було госпіталізовано. Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство.